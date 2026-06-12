 Skip to main content
12.06.2026
Република Најнови вести
Петок, 12 јуни 2026
Неделник

Засилено полициско присуство пред Изборната комисија во Ереван по обвинувањата за изборни нерегуларности

Свет

12.06.2026

AI Generated

Полициски единици се распоредени пред зградата на Централната изборна комисија (ЦИК) во Ереван во контекст на повиците на опозицијата за протести по парламентарните избори во Ерменија.

Според локалните медиуми, пред зградата се наоѓаат неколку десетици припадници на специјалната единица позната како „црни беретки“.

Ситуацијата е мирна, а собраните граѓани се однесуваат без инциденти, додека локалните медиуми ги следат случувањата. Полициските службеници се распоредени во помали групи и го надгледуваат просторот околу ЦИК.

Денеска и претставници на блокот „Силна Ерменија“, предводен од бизнисменот Самвел Карапетјан, поднесоа барање за поништување на резултатите од парламентарните избори.

Според прелиминарните резултати до 8 јуни, владејачката партија „Граѓански договор“ на премиерот Никол Пашињан освоила 49,81 отсто од гласовите, додека блокот „Силна Ерменија“ добил 23,29 проценти.

Конечните изборни резултати се очекуваат на 14 јуни.

Поврзани вести

Македонија  | 03.05.2026
Сиљановска-Давкова – Хачатурјан: Можности за конкретна соработка во повеќе сектори меѓу Македонија и Ерменија
Свет  | 18.04.2026
Владејачката партија на Ерменија планира отстранување на поглаварот на Ерменската православна црква
Свет  | 16.04.2026
Ерменија е подготвена да ги обезбеди своите аеродроми за САД доколку продолжи војната против Иран