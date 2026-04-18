Владејачката партија на Ерменија планира отстранување на поглаварот на Ерменската православна црква

Изборната програма на владејачката партија на Ерменија вклучува ставови во врска со реформа на Ерменската апостолска црква, вклучително и отстранување на нејзиниот поглавар.

Ова се плановите на премиерот Никол Пашинјан, кои предвидуваат постепени промени: разрешување на сегашниот католикос на сите Ерменци Гарегин II, назначување негов заменик, усвојување нов статут и последователен избор на нов поглавар на црквата.

Во документот се споменуваат и претходните изјави на Пашинјан за обидите на „надворешни сили“ да ја користат Ерменската апостолска црква како инструмент на хибридна борба против независноста и суверенитетот на земјата. Сепак, специфичните сили не се именувани во програмата.