 Skip to main content
18.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Владејачката партија на Ерменија планира отстранување на поглаварот на Ерменската православна црква

Свет

nasser-ansari-on-unsplash

Изборната програма на владејачката партија на Ерменија вклучува ставови во врска со реформа на Ерменската апостолска црква, вклучително и отстранување на нејзиниот поглавар.

Ова се плановите на премиерот Никол Пашинјан, кои предвидуваат постепени промени: разрешување на сегашниот католикос на сите Ерменци Гарегин II, назначување негов заменик, усвојување нов статут и последователен избор на нов поглавар на црквата.

Знаете ли дека и Ерменија си има свој Заев? Нивниот премиер ќе ја менува Преамбулата на Уставот

Во документот се споменуваат и претходните изјави на Пашинјан за обидите на „надворешни сили“ да ја користат Ерменската апостолска црква како инструмент на хибридна борба против независноста и суверенитетот на земјата. Сепак, специфичните сили не се именувани во програмата.

