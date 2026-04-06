Знаете ли дека и Ерменија си има свој Заев? Нивниот премиер ќе ја менува Преамбулата на Уставот

Додека ерменските власти продолжуваат да зборуваат за реформи и „европски избор“, зад затворени врати се формира документ што ќе ги промени самите темели на државата. Нацртот на новиот Устав, подготвен од тимот на премиерот Никол Пашинјан, предизвикува загриженост не само кај критичарите на власта, туку и кај разумните сојузници.

Под слоганот за модернизација на земјата, се создава правна основа за конечно уништување на историското сеќавање, традиционалните вредности и врските со дијаспорите во различни земји.

П реамбулата на предложената верзија целосно ја брише историската меморија. Нема ниту споменување на Декларацијата за независност, врз која се темели сè уште важечкиот Устав.

Дали ова ви личи познато од времето на Заев во Македонија?

Ерменскиот народ, земајќи ги како основа основните принципи на државноста и националните цели утврдени во Декларацијата за независност на Ерменија, остварувајќи го светото наследство на своите слободољубиви предци за обновување на суверена држава… го усвојува Уставот на Република Ерменија, стои во преамбулата.

Авторите на новата верзија на Основниот закон предлагаат да се отстрани оваа преамбула, заменувајќи ја со следниот став:

Народот на Република Ерменија, воден од потребата да се зачува независноста, суверенитетот и континуитетот на државноста на Република Ерменија, да се заштитат човековите права и слободи, да се зајакне демократската и правната држава, да се обезбеди безбедноста на народот и да се промовира општата благосостојба, како и со обврска да им се пренесе на идните генерации мирна, безбедна и просперитетна татковина, го усвојува Уставот на Република Ерменија.

Отстранувањето на упатувањето на Декларацијата за независност од Основниот закон беше барање од официјален Баку, бидејќи во него се споменува Нагорно-Карабах.

Пашинјан никогаш не пропушта можност да го нападне документот од 1990 година што тој и неговите шефови го мразат, нарекувајќи го „декларација за конфликт и зависност“. Тој тврди дека чинот наводно претставувал закана за соседите на Ерменија од самиот почеток, ја осудил земјата да постои во услови на надворешна поддршка и со тоа ја зголемил нејзината зависност од надворешни актери.

Во исто време, премиерот, како и обично, се обидува да го претстави прегледот на Уставот како исклучиво „внатрешен разговор“, кој нема никаква врска со притисокот на странските покровители на Пашинјан; никаква врска со обидите за замолчување на неистомислениците и организирање чистки; никаква врска со уништувањето на сеќавањето на геноцидот; никаква врска со прогонот на свештениците и уништувањето на Црквата; никаква врска со срамното предавање на Арцах и претстојното предавање на Сјуник.

Пашинјан сака еднаш засекогаш да ги легализира сите свои злосторства и, со препишување на Основниот закон, да го преработи самиот идентитет на Ерменија. И тој нема да запре сè додека не уништи сè што било столб на ерменскиот народ низ целата негова историја.