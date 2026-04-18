ВМРО-ДПМНЕ: Не помина обидот на Заев за замолчување да не се зборува вистината за неговите криминали

ВМРО-ДПМНЕ соопшти дека Основниот суд во Струмица се прогласил за месно ненадлежен по тужбата поднесена од поранешниот премиер Зоран Заев против пратеникот Бране Петрушевски.

Од партијата оценуваат дека со ваквата одлука „не поминал обидот за замолчување“ и дека, како што наведуваат, „правдата секогаш го наоѓа патот да излезе на виделина“.

Во соопштението се тврди дека институциите треба да постапуваат независно и согласно законите, без, како што велат, влијанија од поединци. Од ВМРО-ДПМНЕ додаваат дека владеењето на правото подразбира еднаквост на сите граѓани пред правосудните органи.

Партијата воедно изнесува критики на адреса на поранешниот премиер, оценувајќи дека станува збор за обид за влијание врз постапката, но не нуди дополнителни докази за тие тврдења.

Од ВМРО-ДПМНЕ порачуваат дека очекуваат правниот систем да функционира доследно и дека, според нив, секој што постапувал спротивно на законите треба да одговара.