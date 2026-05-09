Наместо да застане покрај Владата во одбрана на националните интереси, Филипче сака да го надмине Заев во предавствата, па отворено вели дека уставните измени се прва работа што би ја направил на власт, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ.

Венко Филипче по стапките на неговиот ментор, Зоран Заев, за власт е спремен се државно да распродаде.Само што Филипче сака да го надмине својот учител и ментор Заев, кој пред да дојде на власт лажеше дека нема да го смени името, па затоа уште сега ветува дека прва работа што би ја направил на власт би биле уставните измени.

Ова покажува само дека Филипче и СДС немаат црвени линии и за да се догребат на власт спремни се на нови национални предавства.

СДС и Филипче не поставуваат услови, не бараат гаранции уставните измени да бидат последна пречка за евроинтегративниот пат на државата, туку отворено им се додворуваат на Бугарија дека се спремни за ново национално предавство, само за да дојдат на власт.

Планот на Заев за уништување на државата за да остане ден повеќе на власт, сега Филипче дословно сака да продолжи, на ист начин, исполнувајќи агенди на други држави во замена за власт во Македонија.

Историјата покажа дека СДС никогаш не се грижеле за државните и национални интереси, за нив единствениот интерес беше освојување и останување на власт, така прифаќаа се што им се сервираше од страна како Преспанскиот договор, Договорот за добрососедство со Бугарија, Францускиот предлог.

Додека Филипче зборува за Европска унија, под тоа подразбира само отстапки и национални предавства, затоа што токму пратениците на СДС се тие коишто ги кочат законите од Реформската агенда.

За својата комоција на власт СДС на Заев, потоа и на Ковачевски прифаќаше се што им се ставаше на маса, и во тој стил сака да продолжи и Филипче.

Филипче оди и чекор понатаму, од опозиција измислува лаги и ги кодоши државата и премиерот за да му се додвори на новата бугарска власт, наместо да застане покрај македонската Влада во одбрана на идентитетот и националните интереси.

Ова покажува дека на СДС и Венко Филипче ништо не им значат македонскиот идентитет, националните интереси и македонската државност, тие се спремни за нови предавства и тоа веќе не го кријат.

Народот тоа не го прифаќа, народот е против предавството и распродавањето на националните и државни интереси, затоа СДС со Филипче е на биолошки минимум со одвај 130 илјади гласа, трета партија во државата и петта во Скопје.