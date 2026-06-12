Нетанјаху: Иран нема да добие нуклеарно оружје додека сум јас премиер

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Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека е целосно согласен со американскиот претседател Доналд Трамп дека Иран не смее да поседува нуклеарно оружје.

Додека сум премиер на Израел, Иран нема да има нуклеарно оружје“, изјави Нетанјаху, соопшти неговиот кабинет.

Тој наведе дека повеќе од три децении води меѓународна борба против иранската нуклеарна програма.

Без оваа борба, Иран одамна ќе имаше нуклеарни бомби за да го уништи Израел“, тврди Нетанјаху.

Иранската државна новинска агенција ИРНА денеска објави дека Иран не презема никакви обврски поврзани со пренесување на управувањето со Ормутската Теснина во рамки на меморандумот за разбирање со САД, како и дека во актуелниот меморандум не е постигнат договор за иранската нуклеарна програма.

Според агенцијата, преговорите за нуклеарното прашање треба да се одржат во рок од 60 дена од потпишувањето на меморандумот.