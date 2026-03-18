Експлозии во Тел Авив: Израел пресретнал ракети истрелани од Иран

Силни експлозии одекнаа денеска во Тел Авив, откако Израелските одбранбени сили (ИДФ) соопштија дека пресретнале ракети истрелани од Иран кон централниот дел на Израел.

Според соопштението на ИДФ, биле детектирани проектили насочени кон израелска територија, по што била активирана противвоздушната одбрана со цел нивно пресретнување.

Спасувачките служби информираа дека засега нема пријави за повредени лица. Снимките објавени по експлозиите покажуваат итни служби распоредени во станбени населби во Тел Авив, додека безбедносните сили ја следат ситуацијата на терен.

Надлежните институции засега не соопштуваат дополнителни детали за евентуални штети, а состојбата останува тензична.