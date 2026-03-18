 Skip to main content
18.03.2026
Република Најнови вести
Неделник

Сенегал ќе се жали на одуката на Мароко да му се додели трофејот на Африканскиот куп

Македонија

Сенегалската фудбалска федерација има намера да се жали до Арбитражниот суд за спорт (CAS) на одлуката на Конфедерацијата на африкански фудбал (CAF) за доделување на Африканскиот куп на нации во 2025 година на Мароко.

– Сенегалската фудбалска федерација ја осудува оваа неправедна, без преседан и неприфатлива одлука, која носи срам за африканскиот фудбал. За да ги заштити своите права и интересите на сенегалскиот фудбал, федерацијата ќе поднесе жалба до Арбитражниот суд за спорт (CAS) во Лозана што е можно поскоро, се вели во соопштението на федерацијата.

Сенегалскиот тим има 10 дена да поднесе жалба откако ќе биде објавена пресудата на CAF.

Претходно, CAF ја потврди жалбата на Мароко и му додели на Сенегал службен пораз од 3:0 за напуштање на теренот по досудениот пенал во 90+8 минути од финалето на Африканскиот куп на нации, кое се одржа на 18 јануари. Капитенот Садио Мане го врати сенегалскиот тим на теренот од соблекуваните.

Мароканецот Брахим Дијаз го промаши пеналот, а Сенегал постигна еден гол во продолжението и ја обезбеди победата.

