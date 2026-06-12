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САД ги предупреди навивачите на опасноста од синтетички опиоиди

Свет

12.06.2026

AI Generated

Американските власти ги предупредија луѓето што планираат да ги посетуваат Соединетите Американски Држави за натпреварите на Светското фудбалско првенство дека земањето рекреативни дроги може да ги изложи на смртоносни дози на фентанил, моќен синтетички опиоид.

Речиси сите дроги што ги запленуваме денес содржат фентанил, моќен синтетички опиоид кој се пренасочува за употреба како наркотик“, изјави за претставникот на ДЕА за североисточниот дел на САД, Френк Тарентино.

Тој предупреди дека навивачите треба да бидат „свесни дека дрогите што се продаваат на улица и преку интернет се смртоносни“ бидејќи обично содржат синтетички опиоиди.

Тарентино додаде дека 29 проценти од таблетите анализирани во лабораториите на ДЕА содржат смртоносна доза фентанил.

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