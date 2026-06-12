Еднократна парична помош од општина Маврово и Ростуше од 12.000 денари за секој ученик запишан во прва година во општинската гимназија

МИА

Општина Маврово и Ростуше под мотото „Гради ја иднината во твојот роден крај“ упати порака до завршените деветоодделенци, образованието да го продолжат во средното општинско училиште „Маврово и Ростуше“ во Ростуше.

Денеска почна уписот во прва година во сите средни училишта во државава, а со тоа и во нашата општина. Пријавувањето е по електронски систем и трае до 15 јуни. Запишете се во општинската гимназија и градете ја иднината во вашиот роден крај. За првпат во учебната 2026/ 2027 година доделуваме 12.000 денари еднократна парична помош за секој запишан ученик во прва година, стои во објавата на Општината.

Се додава дека ќе следува и дополнителна парична поддршка, чиј износ ќе зависи од постигнатиот успех.

Останете блиску до семејството, учете во модерна средина и подгответе се за глобални успеси- порачуваат од општината потсетувајќи дека второто пријавување од првиот уписен рок е на 16 и 17 овој месец.

Според Конкурсот на Министерството за образование и наука, во оваа, единствена средношколска установа во општината, во прво година квотата за упис изнесува 34 ученици во една паралелка-гимназиска насока, со настава на македонски јазик.

Поради масовната миграција бројот на учениците, како во четирите основни училишта, така и во гимназијата од година во година е сè помал.