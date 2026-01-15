Онер Јакупоски и официјално стапи на должност Градоначалник на Општина Маврово и Ростуше.

Денеска, во свечена атмосфера, Онер Јакупоски официјално го прими уверението за Градоначалник на Општина Маврово и Ростуше.

Уверението за избор на Градоначалник му беше врачено од страна на Претседателот на Општинската изборна комисија (ОИК) Маврово и Ростуше, Реџеп Агаи.

Со овој чин, и официјално се потврдува изборната волја на граѓаните и започнува новиот мандат за управување со општината.

При примањето на уверението, Градоначалникот Јакупоски истакна дека ова е голема чест, но уште поголема одговорност пред сите жители на Маврово и Ростуше, најавувајќи посветена работа за подобра иднина на сите населени места во општината.