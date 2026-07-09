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Неделник

Продолжуваат инфраструктурните активности во населени места во Општина Маврово и Ростуше

Македонија

09.07.2026

Општина Маврово и Ростуше

Општина Маврово и Ростуше продолжува со инфраструктурната „офанзива” со цел создавање што подобри услови за жителите и туристите, кои се сѐ побројни. 

Согласно програмските определби, на терен интензивно се работи на поплочување, санација, проширување и реконструкција на локалните патишта и улици во неколку населени места, меѓу кои Битуше, Скудриње и Жировница, за МИА вели Фикрет Ибраими, одговорен во секторот за информирање. 

Според него, во исто време, се врши уредување на локациите каде што се поставени контејнерите за собирање смет и друг комунален отпад, со цел подобра хигиена и поуредена животна средина. 

Во тие рамки Јавното претпријатие за комунална дејност спроведе акција за собирање и отстранување на кабаст отпад и шут оставен покрај контејнерите во Маврово, Никифорово и Леуново. Ваквите активности продолжуваат, нагласува Ибраими. 

Тој посочува дека локалната самоуправа и во иднина ќе продолжи со исто темпо и посветеност да ги решава секојдневните предизвици и проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани, обезбедувајќи подобри услови за живот за сите.

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