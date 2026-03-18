 Skip to main content
18.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 март 2026
Неделник

Се зголемуваат случаите на менингитис во југоисточна Англија

Свет

Oskar Młodziński from Pixabay

На дваесет лица им е дијагностициран менингитис во југоисточна Англија.

Владата соопшти дека станува збор за невидена епидемија, која веќе одзеде два живота.

„Она што нè загрижува во врска со епидемијата во Кентербери се брзината и обемот на ширење на болеста“, изјави денеска британскиот министер за здравство Вес Стритинг за Би-би-си.

„Ситуацијата се развива бргу и би можеле да се појават повеќе случаи“, предупредија британските здравствени власти.

Досега сите засегнати се млади. Повеќето од случаите се поврзани со ноќен клуб што го посетиле студенти во Кентербери од 5 до 7 март – рече министерот за здравство. 

