 Skip to main content
02.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 февруари 2026
Неделник

УПОЗ потврди, вo четврток средба во Владата за преговори за раст на платите

Македонија

02.02.2026

Синдикатот на УПОЗ потврди дека в четврток во 16.45 часот во Владата ќе седнат на маса за преговори во врска со барањата на Синдикатот за зголемување на платите на вработените во управата и правосудството.

Од Синдикатот на УПОЗ, меѓу другото, посочуваат дека Владата, според нив, веднаш излегла со понуда за зголемување на платите на работниците во управата и правосудството по протестот одржан на 28 јануари.

Нагласуваме дека вработените имаат право на веќе стекнати права утврдени со колективните договори и новото зголемување на платите ќе значи дополнително материјално право, нешто за што Синдикатот на УПОЗ се залага – стои во соопштението од УПОЗ.

Премиерот Христијан Мицкоски в четврток попладне ќе се сретне со Синдикатот на УПОЗ. Средбата е закажана за 16.45 часот, а доаѓа откога Мицкоски даде понуда за раст на платите за која УПОЗ рече дека е прифатлива и дополнително ќе се разговара во рамките на синдикалните организации.

Претходно, понудата на Владата беше прифатена и од КСС, предводен од Благоја Ралповски.

Поврзани вести

Македонија  | 02.02.2026
Влада: Не знаеме кого Трендафилов чекал во празна сала, средбата помеѓу премиерот Мицкоски и претставниците на УПОЗ е закажана за во четврток
Македонија  | 02.02.2026
Договорена е средба: Предлогот на Мицкоски прифатен, премиерот седнува на маса со УПОЗ
Македонија  | 29.01.2026
Тошковски: Сè уште од МВР до Владата не е доставена нова систематизација
﻿