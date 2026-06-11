Во Владата состанок за реформската агенда

Фејсбук профил на Христијан Мицкоски

Во Владата денеска се одржа состанок посветен на реформската агенда, на кој беа разгледани клучните приоритети и следните чекори за спроведување на реформите, објави премиерот Христијан Мицкоски на фејсбук.

Заеднички ја нагласивме важноста од ефикасна координација меѓу институциите и навремена реализација на предвидените активности – наведе тој во објавата.

Дополнува дека била потврдена и заложбата за продолжување на реформските процеси во насока на унапредување на системот и подобрување на услугите за граѓаните.