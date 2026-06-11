 Skip to main content
11.06.2026
Република Најнови вести
Четврток, 11 јуни 2026
Неделник

Во Владата состанок за реформската агенда

Македонија

11.06.2026

Фејсбук профил на Христијан Мицкоски

Во Владата денеска се одржа состанок посветен на реформската агенда, на кој беа разгледани клучните приоритети и следните чекори за спроведување на реформите, објави премиерот Христијан Мицкоски на фејсбук.

Заеднички ја нагласивме важноста од ефикасна координација меѓу институциите и навремена реализација на предвидените активности – наведе тој во објавата.

Дополнува дека била потврдена и заложбата за продолжување на реформските процеси во насока на унапредување на системот и подобрување на услугите за граѓаните.

Поврзани вести

Економија  | 02.06.2026
Во втората половина на јуни со коалициските партнери ќе разговараме за идните чекори во работењето на Владата, најави Мицкоски
Македонија  | 02.06.2026
Мицкоски: Од Владата до општините за капитални инвестиции се предвидени половина милијарда евра
Македонија  | 01.06.2026
Мицкоски: Во Реформската агенда сме фронтранери и користиме наjголем дел од средствата