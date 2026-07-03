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Трамп и Нетанјаху договорија состанок „во блиска иднина“

Свет

03.07.2026

Премиерот на Израел, Бенјамин Нетанјаху, и американскиот претседател Доналд Трамп денеска телефонски разговараа и се договорија да се сретнат во САД во блиска иднина, соопшти денеска кабинетот на Нетанјаху.

Нетанјаху му ја честиташе на Трамп 250-годишнината од основањето на САД, истакнувајќи дека земјата „ја обезбедува слободата во светот“, како и дека Израел „многу ја цени тесната врска меѓу двете земји“, пренесува „Тајмс оф Израел“.

Двајцата лидери последен пат се сретнаа во Вашингтон во февруари годинава, пред почетокот на војната на САД и Израел против Иран.

САД на 4 јули одбележуваат 250 години од независноста.(МИА)

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