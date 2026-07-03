ЕУ едногласно поддржаа отворање на нов кластер со Украина и со Молдавија

Земјите-членки на Европска Унија денеска едногласно се согласија за отворање на уште еден кластер од претпристапните преговори со Украина и со Молдавија.

Официјалното отворање ќе биде на Меѓувладина конференција на 14 јули.

Договорот постигнат за отворање на Групата 6 – Надворешни односи, која ги вклучува Поглавјето 30 (Надворешни економски односи) и Поглавјето 31 (Надворешна, безбедносна и одбранбена политика), следи по официјалното започнување на преговорите за членство во ЕУ од страна на двете земји на 15 јуни со отворањето на Групата 1 – Основи.

Унгарија и поранешниот премиер Виктор Орбан со години го блокираа процесот на пристапување на Украина поради спор околу третманот на унгарското малцинство во западна Украина. Денешната одлука покажува постепена промена во ставот на Будимпешта, по изборната победа на Петер Маѓар, чија влада соработуваше со Киев за решавање на спорното прашање, што резултираше со отворање на првиот преговарачки кластер.

Европската комисија и Украина сакаат да ги отворат сите преостанати кластери пред летната пауза, за да покажат подготвеност за побрз напредок во процесот на пристапување, но Унгарија останува против отворање на пет кластери во толку краток временски период.

Ирското претседателство со Советот на ЕУ, што почна на 1 јули, зазеде попрагматичен пристап, предлагајќи постепено отворање на кластерите.(МИА)