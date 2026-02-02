Канадскиот премиер очекува дека Трамп ќе го почитува суверенитетот на Канада

facebook-mark-carney

Канадскиот премиер Марк Карни, одговарајќи на прашања во врска со извештаите за средби меѓу американски претставници со припадници на канадски сепаратистички движења кои бараат независност за покраината Алберта, изјави дека очекува американската администрација да го почитува канадскиот суверенитет.

На прес-конференција, Карни истакна дека американскиот претседател Доналд Трамп никогаш не го покренал прашањето за можен сепаратизам во Алберта за време на нивните приватни разговори.

Алберта е клучна канадска покраина, голем центар за производство на енергија.