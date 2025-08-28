Со самопридонес на мештаните во Гари е изградена соба на Петре Филиповски – Гарката

Со самопридонес на мештаните од дебарското село Гари, денеска, на големиот празик Успение на Пресвета Богородица беше промовирана новоизградената соба на Великиот Петре Филиповски – Гарката.

Петре Филиповски – Гарката

Петре Филиповски – Гарката роден во село Гари во 1780-тите, починал во Крушево во 1854, е еден од најистакнатите претставници на мијачката (дебарската) резба, кој потекнува од родот Филиповци. Иконостасите што ги изработил се препознаваат во постарите резби на епирските зографи, распространети најмногу во северозападна Грција, во Албанија и во Македонија во 18 век. Со сигурност се знае дека дело на неговата тајфа се иконостасите во црквата на: Лесновскиот манастир, црквата „Св. Спас“ во Скопје и црквата „Св. Ѓорѓи“ – Призрен, како и прекрасниот Бигорски манастир. Се смета дека соработувал при изведбата на иконостасот во црква „Св. Богородица“ – Скопје, во Рилскиот манастир, во црквата „Св. Благовештение“ – Прилеп. Последното остварување бил иконостасот во црква „Св. Никола“ – Крушево, која била запалена во 1903.

Соба за Петре Филиповски-Гарката! Големиот мајстор. Најголемиот. Со децении зборувана од нашите татковци, дедовци, прадедовци. Дојде и тоа време, дојде моментот кога нашиот Великан ќе добие своја соба во родното село Гари. Тоа е најмалку што можеме да направиме за него. А кој друг ако не ние самите Гарци. Обврската е голема, ама аманетот од нашите предци мора да се испочитува! За нив, за Петре, за Марко, за нивната Тајфа. За ваше здравје и за здравјето на вашето семејство, за зачувување на корените, велат гордо Гарци.

Од денешната прославата на Успение на Пресвета Богородица во Гари

Тие ги повикуваат сите кои сакаат да донираат тоа да го сторат во Мотел „Топила“.



