Меркур влегува во Девица на 2 септември, особено ќе влијае на овие три знаци

Фрипик

Меркур, планетата на комуникацијата, го менува знакот на 2 септември и влегува во Девица, каде што позитивно ќе влијае на Девиците, Јарците и Биковите.



Меркур во Девица е во своето место, па затоа тука ја манифестира својата природа на најјасен и најприроден начин. Оваа позиција носи остар ум, склоност кон детална анализа и способност за препознавање нијанси што другите лесно ги пропуштаат.

Јасност и прецизност



Луѓето со оваа позиција на Меркур обично имаат изразена логика, практичност и организација во своето размислување, и внимателно ги избираат своите зборови, внимавајќи да бидат јасни и прецизни. Нивниот начин на комуникација е рационален и честопати проткаен со критички дух, бидејќи не можат да ги избегнат маните и недостатоците таму каде што ги забележуваат.

Анализа



Меркур во Девица ја нагласува потребата од точност, дисциплина и ред во сè што се прави, па затоа овие луѓе често се истакнуваат во работни места што бараат внимание, прецизност и аналитички пристап. Сепак, понекогаш можат да претераат со критиките или да се изгубат во деталите, бидејќи нивниот перфекционизам не им дозволува лесно да затворат поглавје и да продолжат понатаму.

Ова е позиција која дава природна љубопитност, љубов кон учењето и постојана потреба за подобрување на знаењето, а способноста за сортирање на информациите и нивна практична примена ја прави еден од најкорисните и најефикасните изрази на енергијата на Меркур. Меркур ќе остане во Девица до 18 септември, а потоа ќе влезе во Терезија.