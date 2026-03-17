Мисајловски: Влегуваме во фаза на преговори за нова опрема, противвоздушната одбрана во фокусот

2026-та Макеоднија влегува во фаза на преговори со нашиот стартешки партнер и други држави за нова опрема, пред се за противвоздушна опрема, изјави минситерот за одбрна Владо Мисајловски во интервју за ТВ Алфа со новинарот Љупчо Цветановски. Најважно е во едне ваков амбиент, посочува Мисајловски, да вложуваме кај нас, да градиме пријателства, да бидеме спокојни и цврсти како Влада и стабилни како држава и опоштество.

Оваа година ќе влеземе во една фаза на преговарање со повеќе држави и пред се’ со нашиот стартешки партнер за многу нова опрема, која што пред се ќе биде за противвоздушната одбрана, тоа се милиони евра кои ќе мора да се вложат и сето ова ќе биде во една транспарентна постапка. Мораме да вложуваме, особено гледајќи го ова што се случува на Блискиот Исток и другите жаришта, Украина не смее да се заборави, каде постојано се војува и ние да гледам што повеќе да се организираме, затоа што гледате и самите дека наративите и од Балканот се такви какви што се, но ние да си вложуваме кај нас, да градиме пријателства, да бидеме спокојни и цврсти како Влада, да бидеме стабилни, тоа е многу важно да имаме стабилен амбиент, стабилна политичка гарнитура за многу години од сега, да го гледаме тоа како еден добар показател за вложување дополнително, се разбира во една мирна состојба, потенцира министерот Мисајловски, кој најави огромен број проекти за подобрување на условите и капацитетите на одбраната.