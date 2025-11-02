 Skip to main content
02.11.2025
Република Најнови вести
Недела, 2 ноември 2025
Неделник

Мисајловски: Орце е новиот градоначалник на Скопје, водиме во Карпош, Кичево

Македонија

02.11.2025

Потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ и министер за одбрана Владо Мисајловски даде изјава за телевизија Алфа, по затворањето на избирачките места каде денес Македонија гласаше на вториот круг од локалните избори.

Се заблагодари на граѓаните кои гласаа денес.

-Еден убав демократски ден, без пропуст, позитивна атмносфера. Можам да прогласам историска победа на ВМРО-ДПМНЕ, направивме историја, рече тој.

Позитивни резултати и во Град Скопје.

-Орце е новиот градоначалник на Скопје. Водиме во Карпош, Кичево, постојано стигнуваат резултати. На сите останати места убедливо водиме, истакна тој.

Очекува убедлива историска победа.

Поврзани вести

Скопје  | 02.11.2025
ДИК: Орце Ѓорѓиевски со убедлива предност во Скопје
Македонија  | 02.11.2025
ДИК: Влатко Грозданов победи во Кочани
Македонија  | 02.11.2025
ДИК: Илија Тентов со убедлива победа во Дојран
﻿