03.03.2026
Вторник, 3 март 2026
Кој е Руте: Пред пет години како премиер на Холандија преку Кастриот Реџепи ја спаси владата на Заев

03.03.2026

Марк Руте, Генералниот секретар на НАТО денеска е во посета на Македонија. Македонските граѓани го паметат кога во 2021 година како премиер на Холанија дојде во Скопје со една цел-спасување на владата на Заев која веќе го имаше избубено мнозинството во Собранието. Веднаш по неговото доаѓање одеднаш го снема тогашниот пратеник Кастриот Реџепи кој не се појави на гласањето за доверба па мнозинство од 61 пратени не беше обезбедено.

Потоа Руте и Заев станаа пријатели па заедно гледаа натпревар во Амстердам на Европското првенство меѓу Холандија и Македонија.

