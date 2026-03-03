Венс: Промената на режимот во Иран е добредојдена, но не е главна цел

Американскиот потпретседател Џ.Д. Венс во интервју за Фокс њуз објавено вчера, рече дека „во совршен свет“ САД би го поздравиле лидерот во Техеран кој е подготвен да соработува со Вашингтон. Но, главната цел на Трамп, рече тој, е да се осигура дека Иран никогаш нема да се здобие со нуклеарно оружје, без оглед на тоа кој е на власт.

„Што и да се случи со режимот во една или друга форма, тоа е споредно со примарната цел на претседателот тука, а тоа е да се осигура дека иранскиот терористички режим нема да изгради нуклеарна бомба“, рече тој.

„Очигледно, претседателот и јас би претпочитале да имате пријателски режим во Иран… но фундаментално, сè додека ја постигнеме целта на претседателот да стави до знаење дека Иран не може да ја изгради бомбата, мислам дека претседателот ќе биде задоволен од исходот.“

Во својата прва видео порака по израелските и американските напади врз Иран во саботата, Трамп ги повика Иранците да ја преземат контролата врз својата влада.

„Кога ќе завршиме, преземете ја вашата влада“, им рече тој на 90-те милиони граѓани на земјата.

Државниот секретар, Марко Рубио, вчера ја нагласи разликата помеѓу секундарните желби на американската администрација и конкретните цели на нејзините операции. Иако промената на раководството во Иран може да биде добредојдена, приоритет е да се обезбеди дека оној кој ќе владее во наредната година нема да поседува беспилотни летала или балистички ракети.