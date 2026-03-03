 Skip to main content
03.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 март 2026
Неделник
RqU-GljerpA

Реал шокиран на домашен терен, тренерот ја презеде одговорноста

Фудбал

03.03.2026

 Тренерот на Реал Мадрид, Алваро Арбелоа, ја презема одговорноста за поразот (0:1) синоќа од Хетафе во домашниот натпревар од 26. коло од Шпанското фудбалско првенство.

– Јас сум виновен за овој пораз. Нема да ги обвинувам играчите по нивните напори денес. Можеме да се подобриме, но одговорноста е на мене. Нашата цел е да ги освоиме преостанатите 36 бода. Мора да го добиеме следниот натпревар против Селта. Никој не се откажува од трофејот. Дали Ла Лига заврши? Не, не. Имаме уште 36 бода и ќе се бориме до крај. Само четири бода заостануваме, можеме да ја стигнеме Барселона. Исклучувањето на Мастантуоно? Тоа не требаше да се случи. Не знам што рече. Жолтите картони сега нè оставаат без важни играчи. Хетафе играше добро, се бранеше многу добро. Требаше да бидеме поагресивни, рече шпанскиот тренер на прес-конференцијата по натпреварот. 

Поврзани вести

Фудбал  | 26.02.2026
Реал со многу мака ја елиминираше Бенфика на Мурињо
Фудбал  | 01.02.2026
Реал Мадрид едвај до победа од пенал во последната минута
Фудбал  | 29.01.2026
Карма: Мурињо го елиминираше Реал Мадрид, но во плејофот може да игра токму против „Кралевите“
﻿