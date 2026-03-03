Трамп: САД имаат неограничени резерви на оружје, подготвени сме за голема победа

Американскиот претседател Доналд Трамп на својата платформа Truth Social напиша дека американските резерви на муниција се на историски максимум што аналитичарите го толкуваат како јасна порака до Техеран и светската јавност за воената моќ на САД.

Трамп тврди дека САД се подготвени за долготрајни операции доколку тоа биде потребно.

„Имаме практично неограничени резерви на муниција од средна и повисока средна класа. Војните можат да се водат ’засекогаш‘ и многу успешно користејќи ги само овие ресурси“, порача Трамп, додавајќи дека американското оружје е супериорно во однос на која било друга земја.

Иако призна дека резервите на најсофистицираното, „high-end“ вооружување сè уште не се на посакуваното ниво, тој нагласи дека САД поседуваат значителни резерви распоредени во сојузничките земји ширум светот.

Претседателот на САД исто така го критикува својот претходник Џо Бајден, обвинувајќи го за неконтролирано трошење на државните пари и слабеење на американските воени капацитети со испраќање помош за Украина.

„Поспаниот Џо Бајден му даде сè на П.Т. Барнум (Зеленски!) од Украина – вредност од стотици милијарди долари. Додека го подаруваше нашето најмодерно оружје бесплатно, не се потруди да ги обнови резервите“, напиша Трамп.

И покрај предизвиците на теренот и заканите кои доаѓаат од Иран по убиството на врховниот водач Али Хамнеи, Трамп ја уверува американската јавност дека војската е целосно подготвена.

„За среќа, ја обновив војската во мојот прв мандат и продолжувам да го правам тоа. Соединетите Држави се подготвени за голема победа“, заклучи тој во својата објава.