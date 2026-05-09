Tренерот на Реал ја потврди тепачката во соблекувалната

Тренерот на Реал Мадрид, Алваро Арбелоа, изјави дека нема намера јавно да ги казни играчите од средниот ред Федерико Валверде и Орелиен Чуамени за тепачката.

На 7 мај беше објавено дека избувнала тепачка меѓу играчите во соблекувалната на мадридскиот клуб, што резултирало со исеченица на главата на Валверде и негово носење во болница. Според новинарот Фабрицио Романо, секој од играчите од средниот ред добил казна од 500.000 евра за инцидентот. Сепак, Уругваецот тврдеше на социјалните мрежи дека немало тепачка и дека самиот ја претрпел повредата.

– Има две работи што сакам да ги кажам. Прво, многу сум горд на решителноста, брзината и отвореноста на клубот. Второ, играчите ја признаа својата грешка, изразија жалење и се извинија – тоа е доволно за мене. Она што нема да го направам е јавно да ги критикувам, бидејќи не го заслужуваат тоа. Во текот на последните четири месеци, тие ми покажаа што значи да се биде играч на Реал Мадрид и тоа нема да го заборавам, изјави за „AS“ Арбелоа.

Тренерот истакна дека двајцата играчи заслужуваат шанса да продолжат да играат за тимот.

– Многу сум горд на нив. Нема да дозволам оваа ситуација да се искористи за да се доведе во прашање нивниот професионализам. Лагата дека се непрофесионални, дека не ме почитувале … тоа е апсолутна лага. Исто како лагата дека некои од играчите не играат поради проблеми со мене, додаде Арбелоа.

Реал Мадрид претходно потврди дека Валверде ќе го пропушти натпреварот од 35. коло од Ла Лига против Барселона на 10 мај, бидејќи тестовите спроведени од медицинскиот тим на клубот открија дека играчот има повреда на главата.