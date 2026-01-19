Филипче го честита Водици

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче го честиташе големиот празник Богојавление – Водици.

-Го честитам големиот празник Богојавление, Бог се роди, во мое лично име и во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На момчето коешто и годинава исто како и лани го фати крстот, му посакувам многу успех и среќа оваа година. Тоа што скокна во ладните води на Охридското езеро е доказ за една голема храброст, голема умствена и телесна сила, изјави Филипче.