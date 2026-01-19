 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Филипче го честита Водици

Македонија

19.01.2026

 Претседателот на СДСМ, Венко Филипче го честиташе големиот празник Богојавление – Водици.

-Го честитам големиот празник Богојавление, Бог се роди, во мое лично име и во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На момчето коешто и годинава исто како и лани го фати крстот, му посакувам многу успех и среќа оваа година. Тоа што скокна во ладните води на Охридското езеро е доказ за една голема храброст, голема умствена и телесна сила, изјави Филипче. 

Филипче денеска присуствуваше на одбележувањето на големиот христијански празник Богојавелие -Водици во Охрид

