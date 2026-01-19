 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Никој не знае каде е судијата Ристов, пред еден месец го исклучил мобилниот телефон и зел боледување

Хроника

19.01.2026

Потрагата по уште пари од сомнително потекло и докази против осомничениот апелационен судија Ѓоко Ристов продолжува.

МВР и Обвинителството не кажуваат дали е тука судијата Ристов, кај чии родители во Неготино денеска во ѕид од домот беа пронајдени соѕидани 350.000 евра. Овие пари му се без покритие, кажа истрагата.

Од Обвинителството за гонење организиран криминал доцна вечерва одговорија дека „деновиве јавниот обвинител ќе процени во однос на мерки за обезбедување на присуство на осомничениот“.

Триесетдневен притвор за осум лица по истрагата за штета од речиси 4,8 милиони евра на државниот буџет

СДК.МК дознава дека истражителите прво извршиле претрес во станот на судијата Ристов во Скопје пред околу две недели, но тогаш не нашле ништо сомнително.

Пред една недела тој на работа во Апелациониот суд Скопје им кажал дека е болен и оти ќе замине на боледување. Оттогаш колегите не го виделе. Мобилен телефон престанал да користи од пред месец и неколку дена, откако се отвори истрагата против адвокатот Фехми Стафа за подмитување судија во Скопска апелација односно на Ѓоко Ристов.

Поврзани вести

Хроника  | 18.01.2026
Соѕидани 350.000 евра пронајдени во домот на родителите на судијата Ѓоко Ристов
﻿