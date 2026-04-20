Судијата Ристов лично ги пакувал 350-те илјади евра и ги ѕидал во ѕид, пронајдени траги од неговата ДНК

Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК) покрена обвинение против апелацискиот судија Ѓоко Ристов, откако биолошките вештачења недвосмислено го поврзаа него со парите пронајдени заѕидани во домот на неговите родители во Неготино. Клучниот доказ што го потврдува сомнежот е пронајдената ДНК на судијата на материјалите, конкретно на алуминиумската фолија со која биле обвиени пакетите пари.

Обвинителката Хаџи Василева истакна дека истрагата собрала непобитни материјални докази дека Ристов лично ги манипулирал и ги сокрил вкупно 350.000 евра, кои претходно не биле пријавени во неговиот анкетен лист.

Со вештачењето на биолошките траги утврдивме дека токму обвинетиот е лицето што ги крие овие пари“, изјави Хаџи Василева по денешниот брифинг.

Случајот против судијата Ристов е директна последица од истрагата против адвокатот Фехми Стафа, кој во декември 2025 година беше уапсен при примање мито од 20.000 евра, дел од поголем договор за влијание врз судија за укинување на мерка притвор. Иако во конкретниот момент парите не стигнале до судијата, последователните претреси открија огромна сума пари за кои судијата не можел да докаже законско потекло.