Обвинение за судијата со 350.000 евра соѕидани во ѕид: Обезбедени се цврсти докази дека парите се негови

Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднесе обвинение против судијата Ѓоко Ристов од Апелациониот суд Скопје, откако во домот на неговите родители во Неготино беа пронајдени 350.000 евра скриени во ѕид. Обвинението следи по веќе завршената постапка против адвокат, ексдржавен правобранител, кој призна вина дека побарал 100.000 евра и примил 20.000 евра за да посредува со влијание врз апелациски судија за укинување на мерка притвор. Тој беше осуден на една година и три месеци затвор со спогодба.

Иако адвокатот бил фатен „ин флагранти“ со дел од парите и тие не стигнале до судијата, обвинителството продолжило со истрагата, по што на 18 јануари 2026 година при претрес во домот на родителите на судијата биле откриени вкупно 350.000 евра.

Од Обвинителството велат дека врз основа на постигнатата предлог-спогодба во која беа земени предвид сите отежителни и олеснителни околности, Основниот кривичен суд Скопје вчера изрече пресуда со која го осуди обвинетиот на ефективна казна затвор од 1 година и 3 месеци за кривично дело – Примање награда за противзаконито влијание од член 359 став 7 од Кривичниот законик.

Со прифаќање на предлог спогодбата, сега осудениот ги потврди и наводите во обвинението согласно кои побараните пари биле со намена со поткуп да влијае врз конкретен судија од Апелациониот суд во Скопје за да издејствува укинување на мерка притвор.

Иако во конкретниот случај адвокатот бил фатен “ин флагранти” со дел од поткупот и тие пари не стигнале до судијата, јавниот обвинител презеде и повеќе други дејствија и претреси при кои на 18.01.2026 година во домот на родителите на судијата во Неготино, пронајде вкупно 350.000 евра за чие потекло тој нема доказ и не ги пријавил.

Парите беа пронајдени спакувани во 13 поединечни пакувања, и тоа вкупно 610 банкноти во апоени од по 500 евра и 225 банкноти во апоени од по 200 евра, од кои дел со обележани рачно испишани износи на средствата, скриени во заѕидан простор во шуплините од цигли во ѕидот на една од собите.

Ова предизвика основано сомнение дека овој осомничен во периодот од 10.02.2020 година, како службено лице судија во Апелациониот суд Скопје, спротивно на законската должност за пријавување на имотна состојба или нејзина промена давал лажни податоци за својот имот и имотот на неговото семејство и не пријавил имот кој во големи размери ги надминува неговите законски приходи.

Од поведувањето на постапката јавниот обвинител презеде повеќе дејствија со кои обезбеди цврсти докази во однос на сопственоста на паричните средства, со што се потврдија елементите кои го исполнуваат битието на кривичното дело – Противправно стекнување и прикривање имот од член 359-а. Имајќи го предвид доказниот материјал за располагање со имотот во периодот од 2020 година до денес, во корелација со начинот искористен за криење на пронајдените парични средства, се обезбедија докази кои укажуваат на обележја и на кривичното дело – Перење пари и други приноси од казниво дело од член 273 од Кривичниот законик.

Врз основа на обезбедените докази, ОЈОГОКК денеска поднесе обвинение против судијата од Апелациониот суд за наведените кривични дела.

Надлежниот јавен обвинител продолжува да презема дејствија до целосно испитување на сите аспекти наy сомнежите за коруптивни дејствија и потенцијална инволвираност и на други лица.