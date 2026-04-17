Орбан по неуспехот на изборите: Потребна е целосна обнова на десницата

Унгарскиот премиер Виктор Орбан синоќа изјави дека е одговорен за поразот на неговата партија Фидес на парламентарните избори на 12 април и повика на „целосна обнова на десничарската заедница“.

Во своето прво големо интервју по изборниот пораз, за ​​Јутјуб каналот „Патриота“, кога беше директно прашан кој е одговорен за поразот на изборите, тој одговори: „Јас, јас сум претседател на партијата“.

Тој изјави дека неговата политичка кампања не успеала, иако ги имал сите услови да биде различен и да ја прифати одговорноста за лошите резултати.

Добивме 2,3 илјади гласови, додека нашиот противник доби 3,1 милион, рече Орбан и додаде дека ветил дека ќе анализира зошто оние што не гласале порано, а сега излегле, гласале против неговата партија.

На прашањето дали ќе се повлече од функцијата претседател, тој рече дека резултатите се јасни и дека тоа е голем пораз.

„Ако тимот ми каже да седнам на задната клупа, ќе го направам тоа. И ако ми кажат дека треба да го водам тимот во натпревар како капитен, и тоа ќе го направам“, објави Орбан.

Тој рече дека ова е трет пат да мора да го „реорганизира Фидес како движење“ откако партијата ги загуби парламентарните избори во 2002 година и вети дека ќе ја заврши работата „не само со задоволство, туку и со радост“ доколку добие мандат за тоа.

Орбан рече дека ќе предложи свикување партиски конгрес за избор на ново раководство, вклучувајќи претседател и потпретседатели.

„Првата фаза од реновирањето ќе ја завршиме до крајот на јуни“, рече тој.

Тој нагласи дека ако десницата претрпи целосно реновирање, многу брзо би можела да стане способна за дејствување и да се соочи со неправдата.

Тој рече дека веќе бил запознаен со резултатите на изборната ноќ, врз основа на излезноста на гласачите.

„Видов дека ќе има проблем, поминав низ тој емотивен ролеркостер како и сите други. Сфатив дека нашата кампања не функционира. Беше изградена врз различна излезност на гласачите, онаа што ја имавме претходно. Секој што дојде гласаше дополнително во знак на протест против нас“, рече Орбан.

Тој се согласи дека корупцијата и луксузниот начин на живот на елитата околу Фидес влијаеле на резултатот.

„Никогаш не сум ја прикривал корупцијата, секогаш сум ги поддржувал властите да преземат мерки. Но, луксузот е друга работа и влијаел на резултатот. Ова не може да продолжи вака“, истакна Орбан.

Тој додаде дека е подготвен да продолжи да ја води партијата и дека годините на чело на земјата биле најдобрите во неговиот живот.

„Ако добијам доверба за тоа, ќе бидам среќен да ја водам партијата напред. Од целата оваа болка доаѓа нова енергија, одеднаш се чувствувам помлад“, додаде Орбан.

Зборувајќи за новата влада, тој рече дека Тиса ветила дека ќе ги подобри животите на луѓето, додавајќи дека се надева дека ќе можат да го исполнат тоа ветување.

Орбан вети дека Фидес ќе „поддржи секоја добра мерка и ќе се спротивстави на секоја лоша“, додавајќи дека таму каде што ќе видат штета или неправда, ќе „се спротивстават на тоа“.

Тој го осуди повикот на новоизбраниот премиер Петер Маѓар до претседателот Тамаш Суљок да поднесе оставка како „целосно погрешен“.

„Подеднакво е погрешно да се заканува Уставниот суд или другите уставни институции“, предупреди Орбан.

Во исто време, тој изрази верување дека неговата влада постигнала многу во однос на социо-економскиот развој на земјата во текот на 16-те години на власт.

„Можеме да бидеме горди на она што го постигнавме и имаме сила да го браниме она што го изградивме“, рече унгарскиот премиер.

Орбан ѝ посака успех на следната влада, која ќе ја формира Петер Маѓар, лидер на партијата Тиса, која освои мнозинство места во парламентот на земјата.

Тој исто така рече дека „им посакува на оние кои се надеваат дека нивниот живот ќе се подобри како резултат на овие промени, нивните надежи да бидат исполнети“.

На изборите на 12 април, коалицијата на Фидес и нејзините христијанско-демократски партнери ги загуби изборите од опозициската партија Тиса.

Унгарскиот претседател Тамаш Суљок го информираше лидерот на Тиса, Петер Маѓар, претходно вчера дека ќе му го довери мандатот за формирање нова влада.