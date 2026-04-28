Виктор Орбан предлага да се повлече од раководството на партијата ФИДЕС, одлуката ќе биде донесена во јуни

Унгарскиот премиер во заминување Виктор Орбан денеска предложи да се повлече од раководството на својата десничарска партија ФИДЕС, но одлуката за ова прашање ќе биде донесена на партиска конференција во јуни.

Десноцентристичката партија ТИСА, предводена од Петер Маѓар, победи на парламентарните избори во Унгарија на 12 април и со тоа стави крај на 16-годишното владеење на Орбан. Ова го отвора прашањето за понатамошниот развој на ФИДЕС.

ФИДЕС ќе гласа за ново партиско раководство на конференција на 13 јуни, изјави пратеникот Ерик Банки, цитиран од унгарската новинска агенција МТИ.

