Серија настани во Археолошкиот музеј по повод 18 април – Интернационален ден на споменици и археолошки локалитети

18 април – Интернационален ден на споменици и археолошки локалитети.

По тој повод, во нашиот музеј организираме серија настани посветени на археологијата, истражувањето и современите пристапи кон културното наследство:

15 април

предавање – Дигитална документација на археолошки наоди со помош на ласерски цртач на профили на керамика.

ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА ПРЕДАВАЊЕТО НЕМА ДА СЕ ОДРЖИ ПОРАДИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРИЧИНИ

16 април

Археоавантура, археолошка симулација на локалитетот Тумба Маџари.

17 април

предавање – Македонските заедници пред формирањето на Теменидското кралство: доказите од западната некропола на Архонтико во Пела.