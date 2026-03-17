17.03.2026
Вторник, 17 март 2026
Девојката која падна од тераса во Тетово, била психички и физички малтретирана од таткото

17.03.2026

Таткото на 19 годишната девојка од Тетово која во саботата падна од тераса од куќата на нејзиниот дедо, вчера самиот се пријавил во полиција по што со него е извршен разговор, велат од полицијата.

Имено, постапувајќи во врска со настанот од 14.03. во кој 19-годишна девојка од Тетово падна од балкон од куќата на нејзиниот дедо и која беше пренесена во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје, полициски службеници дошле до сознанија, односно било констатирано дека девојката била психички и физички малтретирана од нејзиниот татко А.А., информира МВР.

По насока од јавен обвинител А.А. е пуштен и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

Девојката по падот се здобила со тешки повреди, а по укажаната прва помош, итно била транспортирана во Клиничкиот центар во Скопје поради сериозноста на повредите.

Поврзани вести

Хроника  | 15.03.2026
Млада девојка паднала од балкон во Тетово, со тешки повреди е пренесена на лекување во Скопје
Хроника  | 03.03.2026
Трагедија во Тетово: 10 годишно дете почина по пад од тераса
Останати спортови  | 08.02.2026
Стигна првата дијагноза по ужасниот пад на Линдзи Вон
