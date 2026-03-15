15.03.2026
Недела, 15 март 2026
Млада девојка паднала од балкон во Тетово, со тешки повреди е пренесена на лекување во Скопје

Девојка на возраст од околу 20 години вчера паднала од балкон во Тетово, а полицијата по наредба од јавен обвинител врши истрага како дошло до несреќата.

Според официјалните информации од СВР Тетово, настанот се случил синоќа околу 18:40 минути. Случајот бил пријавен од Итната медицинска помош, кои интервенирале. Тие им кажале на полицајците дека „женско лице паднало од балкон“.

Поради сериозноста на повредите, девојката е пренесена на лекување во Клиничкиот центар „Мајка Тереза“.

Увидот бил завршен уште во текот на вчерашниот ден. Засега нема други детали од страна на полицијата.

