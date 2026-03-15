Иран уапси 20 лица под обвинение дека биле информатори за Израел

15.03.2026

Дваесет лица се уапсени во северозападен Иран поради обид за соработка со Израел, објави денеска агенцијата Тасним, повикувајќи се на соопштение од Канцеларијата на покраинскиот обвинител на Западен Азербејџан.

Тие се обвинети за испраќање информации до Израел за локациите на иранските воени и безбедносни средства.

Израел започна нова фаза на напади врз Иран, гаѓајќи ги безбедносните контролни пунктови врз основа на информации од свои луѓе на теренот, изјави за британските медиуми извор запознаен со израелската воена стратегија.

﻿