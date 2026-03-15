Трамп: Не знам дали иранскиот врховен лидер е воопшто жив

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека не е сигурно дали новиот врховен лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, е воопшто жив по нападите меѓу САД и Израел.

Во разговор за Ен-Би-Си Њуз претседателот Трамп рече дека нема потврда за неговата состојба.

„Не знам дали е воопшто жив. Досега никој не можел да го покаже. Слушнав дека не е жив, а ако е, треба да направи нешто многу паметно за својата земја – да се предаде. Некои мислат дека е жив, но многу сериозно ранет“, рече Трамп.

Ден претходно, американскиот министер за одбрана, Пит Хегсет, изјави дека врховниот лидер веројатно бил „осакатен“ откако бил ранет во нападите меѓу САД и Израел.

Трамп, исто така, во интервјуто за Ен-Би-Си Њуз рече дека очекува и други земји да се вклучат во обезбедувањето на пловењето низ Ормускиот Теснец, што е клучен премин за извозот на светската нафта, а Иран во моментов го блокира.

„Не сакав да именувам кои земји би можеле да помогнат, но можете да претпоставите. Мислам дека ќе има некои вклучени земји што би ве изненадиле“, рече Трамп.

Тој претходно вчера на својата мрежа Truth Social напиша дека „многу земји“ ќе испратат воени бродови за да помогнат во одржувањето на отворен премин, изразувајќи надеж дека Обединетото Кралство, Кина, Франција, Јапонија, Јужна Кореја и други земји ќе се приклучат на операцијата.