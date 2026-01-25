 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

Ја следеле и потоа насилно ја пикнале во кола: Четворица скопјани киднапирале 23-годишна девојка во Струга

Хроника

25.01.2026

МВР

Полицијата во Струга поднесе кривична пријава против четворица скопјани на возраст од 18 до 35 години, осомничени дека насилно грабнале 23-годишна девојка.

ОВР Струга поднесе кривична пријава против А.А.(25), Д.К.(35), Р.К.(18) и Р.К.(21), сите од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела „Грабнување“ и „ Соизвршителство при грабнување“. Пријавените, делото го извршиле на улицата „Маршал Тито“ во Струга, на штета на 23 годишна девојка од Скопје.

Откако 25-годишниот А.А. ја забележал девојката, тој подолго време ја следел и потоа насилно ја внел во патнички автомобил во што му помогнале останатите тројца пријавени.

