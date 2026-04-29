Болниците во Гостивар, Велес, Струга и Струмица добија нова опрема за мајки и за новороденчиња

Современа медицинска опрема во вкупна вредност од околу 500 000 долари е обезбедена за четири регионални болници во земјава, како тие во Гостивар, Велес, Струмица и Струга, информираше денеска министерот за здравство Азир Алиу при неговата посета на гостиварската болница.

Денеска во Општата болница во Гостивар присуствуваме на настан по повод обезбедена медицинска опрема за четири регионални болници, опрема којашто има многу конкретна и човечка вредност, а тоа е зајакнување на грижата за мајките, новороденчињата и најранливите пациенти во регионалните болници. Во партнерство со Проект ХОПЕ, преку проектот Перимак, обезбедена е современа медицинска опрема во вкупна вредност од околу половина милион американски долари, наменета за четири регионални болници – Гостивар, Велес, Струмица и Струга. Само за Општата болница во Гостивар вредноста на опремата изнесува околу 130 илјади американски долари, изјави министерот за здравство Азир Алиу во рамки на посетата на Општата болница Гостивар.



фото: Министерство за здравство

Тој посочи дека станува збор за ехо апарати, инкубатори, вормери, монитори за пациенти и новороденчиња, ЦТГ апарати, инфузиони пумпи, родилни кревети, апаратура за фототерапија и друга медицинска опрема, обезбедена како резултат на долгорочното партнерство во проектот Перимак. Во рамки на оваа соработка досега е обезбедена медицинска опрема во вредност над 3,5 милиони американски долари и се обучени повеќе од 1000 здравствени работници.

фото: Министерство за здравство