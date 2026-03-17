Танкери со нафта ќе минуваат низ Ормуз: Постигнат договор меѓу Ирак и Иран

Ирак се договори со Иран што ќе им овозможи на ирачките танкери за нафта да поминат низ Ормускиот теснец, изјави ирачкиот министер за нафта Хајан Абдул-Гани за медиумската мрежа Ал Џезира.

Абдул-Гани потврди дека преговорите меѓу двете земји за водниот пат се во тек.

Оваа вест доаѓа во време кога Доналд Трамп во последните денови ги повикува сојузниците на САД да сторат повеќе за да го обезбедат Ормускиот теснец, бидејќи намалениот извоз на нафта од Персискиот Залив продолжува да влијае на светските пазари.

Вчера, иранскиот министер за надворешни работи, Абаз Арагчи, рече дека Ормускиот теснец „е отворен, но е затворен за нашите непријатели“.

Во исто време, беше забележано и првото поминување на танкер со неиранска сурова нафта низ теснецот со активиран систем за следење, што се случи за прв пат од почетокот на војната.

Иран, кој го контролира теснецот, ефикасно го блокираше поморскиот сообраќај во областа од почетокот на војната. Во меѓувреме, портпаролот на иранската комисија за енергетика изјави дека производството и извозот на нафта од Иран ќе продолжат непречено.