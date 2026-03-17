Вторник, 17 март 2026
Единаесетгодишно девојче од Скопје прегазено во Центар, возачот избегал од местото на несреќата

17.03.2026

Единаесетгодишно девојче од Скопје е тешко повредено откако било удрено од патничко возило на крстосница во градот, а возачот по несреќата го напуштил местото на настанот.

Од Министерството за внатрешни работи информираат дека случајот бил пријавен на 16 март во 16:10 часот, кога од Ургентниот центар при комплексот клиники „Мајка Тереза“ било соопштено дека кај нив е донесена малолетничката со тешки телесни повреди.

Според првичните информации, несреќата се случила околу 13:20 часот на крстосницата меѓу улиците „Васил Ѓоргов“ и сервисната улица што води кон „Народен Фронт“, каде патничко возило удрило во девојчето и потоа избегало.

На местото бил извршен увид од екипа на СВР Скопје, а полицијата презема мерки за пронаоѓање на возачот и целосно расчистување на случајот.

Поврзани вести

Хроника  | 17.03.2026
Притвор за 46-годишен скопјанец за измама со лажна сообраќајка во странство
Хроника  | 10.03.2026
Мистерија во Скопје: 25-годишник пријавил сообраќајка, завршил со прострелна рана
Хроника  | 08.03.2026
Осмомартовски: Приведен маж од охридско село по пријава за семејно насилство
