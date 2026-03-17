Јаков Јозиновиќ за првпат ќе настапи во Скопје на 9 април во Арена „Јане Сандански“

17.03.2026

Регионалната сензација Јаков Јозиновиќ ја најави својата турнеја за 2026 година „Ја за чуда летим“, во чии рамки тој за првпат ќе настапи во Скопје – на 9 април во Арена „Јане Сандански“!

Неодамна Јаков ги објави и своите први два сингла „Поље ружа“ и веќе најслушаниот хит во целиот регион „Ја волим“ кој само за нешто повеќе од еден месец на YouTube оствари скоро 11 милиони прегледи.

Со овие изданија Јаков го најави новото поглавје во својата музичка кариера, кое ја вклучува и големата регионална турнеја која е во тек и со која ги полни салите до последно место ширум бившите ЈУ простори . Во рамки на турнејата тој ќе одржи концерти во Арена Загреб, дури пет концерти во Сава Центар (Белград), како и настапи во  Нови Сад, Риека, Сплит, Осијек, Љубљана… и секако големиот концерт во Скопје, закажан за 9-ти април во СЦ „Јане Сандански“.

Еуфоријата по новата млада музичка ѕвезда насекаде е незапаметена, а побарувачката за билети огромна. Така е насекаде, така  е и во Македонија, каде за скопскиот концерт веќе се распродадени повеќе од  70% ( седумдесет проценти) од капацитетот на арената „Јане Сандански“, известува организаторот.

Поврзани вести

Естрада  | 17.03.2026
Концерт на Владо Георгиев на 20 март во Скопје
Музика  | 16.03.2026
Вечерва концерт на студентите во чест на нивната професорка Сара Пројковска
Музика  | 16.03.2026
Kонцерт на триото Додовски / Георгиевски / Спировски во Социјален Центар Дуња
