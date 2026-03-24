24.03.2026
Пред 27 години почна НАТО бомбардирањето на Србија

24.03.2026

Агресијата на НАТО врз Србија, или тогашната Сојузна Република Југославија, започна пред 27 години, на 24 март 1999 година во 19:53 часот. Агресијата врз СРЈ беше преседан и беше спроведена без согласност на Советот за безбедност на ООН.

Според српското Министерство за одбрана, за време на агресијата на НАТО беа убиени 1.031 припадник на армијата и полицијата, а 5.173 војници и полицајци беа ранети. Околу 2.500 цивили беа убиени, меѓу кои 89 деца, а околу 6.000 цивили беа ранети, меѓу кои 2.700 деца. 25 лица се водат како исчезнати.

На светската јавност ѝ беше претставена идејата дека причината за агресијата е тешка хуманитарна криза во Косово , но всушност, во 1998 година на Косово се случија низа терористички напади од страна на таканаречената ОВК, како против безбедносните сили на Србија и СРЈ, така и против бројни цивили, не само Срби.

Беа нападнати важни објекти, патишта, комуникациски точки, граничната зона со Албанија, а потоа и поединечни градови.

 Настаните во Рачак на 15 јануари 1999 година, а потоа и неуспехот на преговорите во Рамбује и Париз, беа искористени како изговор за агресијата.

Последиците се чувствуваат и денес поради употребата на осиромашен ураниум. Оттогаш, бројот на онколошки заболувања брзо се зголеми.

Поврзани вести

Свет  | 23.03.2026
Руте: НАТО не може да ги потврди тврдењата дека Иран може да ги нападне Париз, Берлин и Лондон
Свет  | 22.03.2026
Делегација на НАТО ја посети Украина за првпат од почетокот на руската инвазија
Свет  | 21.03.2026
Литванија стравува дека во случај на војна со Русија, НАТО тенковите нема да може да стигнат до земјата
