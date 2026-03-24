Пред 27 години почна НАТО бомбардирањето на Србија

Агресијата на НАТО врз Србија, или тогашната Сојузна Република Југославија, започна пред 27 години, на 24 март 1999 година во 19:53 часот. Агресијата врз СРЈ беше преседан и беше спроведена без согласност на Советот за безбедност на ООН.

Според српското Министерство за одбрана, за време на агресијата на НАТО беа убиени 1.031 припадник на армијата и полицијата, а 5.173 војници и полицајци беа ранети. Околу 2.500 цивили беа убиени, меѓу кои 89 деца, а околу 6.000 цивили беа ранети, меѓу кои 2.700 деца. 25 лица се водат како исчезнати.

На светската јавност ѝ беше претставена идејата дека причината за агресијата е тешка хуманитарна криза во Косово , но всушност, во 1998 година на Косово се случија низа терористички напади од страна на таканаречената ОВК, како против безбедносните сили на Србија и СРЈ, така и против бројни цивили, не само Срби.

Беа нападнати важни објекти, патишта, комуникациски точки, граничната зона со Албанија, а потоа и поединечни градови.

Настаните во Рачак на 15 јануари 1999 година, а потоа и неуспехот на преговорите во Рамбује и Париз, беа искористени како изговор за агресијата.

Последиците се чувствуваат и денес поради употребата на осиромашен ураниум. Оттогаш, бројот на онколошки заболувања брзо се зголеми.