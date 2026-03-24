Иранското воено раководство ветува борба до конечна победа

Иранското воено раководство денеска ја отфрли можноста за компромис или капитулација во актуелната војна со САД и Израел, јави ДПА.

Моќните ирански вооружени сили цврсто ќе го бранат суверенитетот на земјата и ќе продолжат по овој пат до конечна победа – изјави Али Абдолахи Алиабади, портпарол на највисоката иранска воена команда, пренесоа иранските државни медиуми, пренесени од ДПА.

Алиабади е всушност началник на иранскиот Генералштаб и тој командува со Централниот штаб на Хатам-ал Анбија, телото одговорно за оперативна команда во време на војна.