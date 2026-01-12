ММФ: Србија се соочува со предизвици во енергетскиот сектор, Вучиќ разговарал со МОЛ за НИС

Постојаниот претставник на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) во Србија, Лев Ратновски, оцени дека Србија се соочува со надворешни шокови и предизвици во енергетскиот сектор, но силните девизни резерви и ниската стапка на јавен долг обезбедуваат потребен простор за спроведување на структурни реформи, објави во новото издание „Нова економија“.

Расположението на инвеститорите кон Србија ослабе во текот на изминатата година, што се одржува со комбинацијата од неизвесност во домашната политика и надворешни шокови, вклучувајќи го слабиот раст на Европската унија и санкциите врз Нафтената индустрија на Србија (НИС), изјави тој

Ратновски додаде дека проекциите се дека странските директни инвестиции во 2025 година би можеле да бидат половина од нивото од 2024 година.

Тој изјави дека изгледите за раст се „омекнати“, па – за разлика од проекциите на ММФ од пред една година дека ќе има раст од повеќе од четири проценти во 2025 и 2026 година, сега се очекува малку повеќе од два проценти за 2025 година, односно над три проценти за 2026 година.

Српскиот претседател Александар Вучиќ разговараше со раководството на унгарскиот МОЛ за можноста за купување на НИС, јави денеска РТС.

Според медиумот, тие разговарале за сите аспекти на соработката, итноста од решавање на проблемите со Американската канцеларија за контрола на странски средства (OFAC), како и важното потпишување на меѓународен договор меѓу Србија и Унгарија.

Со посебна лиценца издадена од OFAC на 31 декември 2025 година, компанијата НИС повторно доби можност да извршува оперативни активности што завршуваат на 23 јануари оваа година, вклучително и рестартирање на рафинериската преработка, увоз на нафта за преработка, како и извршување трансакции потребни за безбедноста на снабдувањето и техничкото одржување.

OFAC претходно издаде лиценца на НИС што го продолжи рокот за преговори за продажба на рускиот удел до 24 март, додека рокот за промена на сопственичката структура беше до 13 февруари според претходната лиценца.