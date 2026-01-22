 Skip to main content
22.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 22 јануари 2026
Неделник

МОК го објави тимот што ќе не претставува на ЗОИ 2026

Останати спортови

22.01.2026

Македонскиот олимписки комитет (МОК) го објави тимот кој ќе не претставува на Зимските олимписки игри во Милано и Кортина ди Ампецо. Македонија на овие Олимписки игри што ќе се одржат од 6 до 20 февруари 2026 година ќе ја претставуваат четворица спортисти, двајца во нордиските и двајца во алпските дисциплини.

Честа да ја претставуваат Македонија на Зимските олимписки игри во нордиските дисциплини ќе ја имаат: Ана Цветановска – Спринт и Интервал старт на 10 километри и Ставре Јада – Спринт и Интервал старт на 10 километри. Во алпските дисциплини честа да го претставуваат „црвено – жолтиот тим ќе ја имаат: Јана Атанасовска – слалом и велеслалом и Мирко Лазарески – слалом и велеслалом.

