22.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 22 јануари 2026
Неделник

Кавадарчанка измамена преку СМС, за лажен прекршок и наплатиле близу 500 евра

Хроника

22.01.2026

Кавадарчанка била измамена преку СМС порака, за лажен прекршок и наплатиле близу 500 евра, информираа денеска од Секторот за внатрешни работи Велес.

Вчера попладне во 15:45 часот во ОВР Кавадарци, 43-годишна кавадарчанка пријави дека на 20.01.2026 била измамена за сума од 29.930 денари. Според пријавеното, на нејзината електронска адреса добила лажна порака во име на Оддел за моторни возила при МВР за сторен сообраќаен прекршок и со насоки за електронско плаќање на казната, по што се регистрирала според дадените инструкции и ги оставила своите лични податоци, соопштија од СВР Велес.

Како што било пријавено, подоцна добила известување дека од нејзината банкарска сметка бил извршен одлив на парични средства и сфатила дека била измамена.

Се преземаат мерки за расчистување на настанот.

