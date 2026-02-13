 Skip to main content
15.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 15 февруари 2026
Неделник

Леброн на 40 години со нов трипл-дабл“

Кошарка

13.02.2026

 Легендата на Лос Анџелес Лејкерс Леброн Џејмс на ноќешниот дуел на неговиот тим Лос Анџелес Лејкерс против Далас го оствари 123.тиот „трипл-дабл“ во кариерата. Тој натпреварот го заврши со 28 поени, 10 скокови и 12 асистенции. Леброн повеќе од една година немаше „трипл дабл“, последниот му беше на 1.февруари 2025 година. 

Џејмс учинокот го постви со 41 година и 44 дена, со што го собори рекоердот на Карл Мелоун, кој исто како играч на ЛА Лејкерс со 40 години 127 дена оствари „трипл дабл“. ЛА Лејкерс натпреварот го доби без словенечкиот бек Лука Дончиќ. 

„Лејкерси“ сега се на петтото место на Запад со скор 33 победи и 21 пораз. 

На другите два дуел одиграни ноќеска Портланд како гостин ја совлада Јута со 135.119, додека Милвоки славеше победа на теренот Оклахома Сити (екипата со најдобар скор) со 110:93.  

Поврзани вести

Кошарка  | 13.01.2026
Леброн Џејмс добива посебен беџ на дресот
Кошарка  | 13.04.2025
Леброн расипа рекорд стар 20 години
Кошарка  | 10.04.2025
Леброн на второто место на вечната листа
﻿