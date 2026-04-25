Леброн на 40 години ќе игра конференциско полуфинале

Кошаркарите на Лос Анџелес Лејкерс триумфираа во третиот натпревар од четвртфинална серија во Западната конференција во НБА лигата против Хјустон. По двете победи на домашен терен, Лејкерс славеше синоќа на гостински терен по продолжение со 112-108 и поведе со 3-0 во серијата до четири победи.

Во отсуство на повредените Лука Дончиќ и Остин Ривс, најзаслужен за третиот триумф на Лејкерси беше ветеранот Леброн Џејмс, кој повторно блескаше, постигнувајќи 29 поени, а додаде и 13 скокови.

Во редовите на Хјустон, кој повторно беше без повредениот Кевин Дурант, најефикасен беше Алпер Шенгун со 33 поени.

Бостон со гостинска победа од 108 – 100 во третиот натпревар го врати водството во четвртфиналната серија против Филаделфија, додека со 2-1 во плејоф серијата поведе и Сан Антонио, триумфирајќи синоќа на гостински терен над Портланд со 120-108.